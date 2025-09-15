 / Datameteo

IL METEO / Stabilità e alta pressione per tutta la settimana

Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso. Possibili le prime nebbie notturne estese nelle valli e basse pianure del Piemonte

Prime nebbie nelle valli cuneesi

La formazione di una estesa alta pressione sul Mediterraneo ci farà ancora sentire in estate, con tempo stabile e temperature al di sopra delle medie del periodo per tutta la settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione. 

Da oggi lunedì 15 a domenica 21 settembre. Il cielo sarà perlopiù sereno o poco nuvoloso, se si eccettua oggi in cui nuvolosità più compatta sarà presente in Liguria e un po' di nubi medie e basse sul Piemonte, e domani con nubi alte e velature. Possibili le prime nebbie notturne estese nelle valli e basse pianure del Piemonte.

Le temperature saranno per tutto il periodo al di sopra della media, tranne una fugace rinfrescata mercoledì notte. Le massime saranno comprese tra 25 e 29 °C, con locali punte fino a 30. Le minime si aggireranno tra 14 e 19 °C.

Venti che in generale saranno assenti o deboli variabili in particolare da giovedì. Oggi e domani un po' di Foehn sulle Alpi e mercoledì notte venti nordorientali deboli o localmente moderati per l'ingresso dell'aria più fresca accennata in precedenza. 

