A Mondovì ritorna la rassegna “Ludofavole d’Autunno”

Come ogni fine estate, anche quest’anno la Biblioteca Civica di Mondovì ripropone alla cittadinanza l'ormai consolidata rassegna letteraria “Ludofavole d’autunno” che prevederà le due letture sceniche dedicate ai bambini in fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni. Contrariamente al solito, però, entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il Polo delle Orfane, sede del Museo della Stampa.

Si inizierà sabato 20 settembre alle ore 15.00 con “La merenda del ghiottone e altri racconti golosi”. Una torta di compleanno, un orco, una nonna cuoca sopraffina, un ragazzino astuto e goloso. Tre racconti dalla tradizione italiana per leccarsi i baffi e ... attenzione a chi invitate alla festa! Sabato 27 settembre, sempre alle ore 15.00, spazio invece a “Furbo come una volpe, sciocco come un allocco”: c’è chi crede che la luna possa cadere in un lago o che si possa far piovere a piacimento. Ma se ascoltate bene tra le righe di queste storie, in fondo c’è più saggezza di quanto si pensi!

Le due letture saranno curate da Caterina Ramonda, operatrice culturale che da diversi anni è attiva nel contesto piemontese, organizzando momenti di intrattenimento per famiglie molto apprezzati dal pubblico. Al termine di ogni incontro, a tutti i bambini verrà offerta una piccola merenda. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattate la Biblioteca Civica di Mondovì allo 0174.43003 o via mail cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.

In occasione dell’incontro del 20 settembre, inoltre, verrà organizzato un momento formativo realizzato nell'ambito del progetto Comune Amico della famiglia (Family in Italia) e animato da Annalisa Perino, pedagogista montessoriana e autrice di UPPA, che approfondirà il tema della “Autoregolazione emozionale - Gestione della rabbia e della frustrazione da parte del bambino, ruolo dell’adulto nell’educazione emotiva”. Incontro gratuito rivolto a genitori, operatori del settore e personale interessato. Prenotazione obbligatoria alla mail diletta.magagna@comune.mondovi.cn.it.