Celebrazioni Santa Rosa a Savigliano, un romanzo sul Risorgimento

Nuovo appuntamento nell’ambito delle celebrazioni per i 200 anni dalla scomparsa di Santorre di Santa Rosa, con un focus sul periodo storico che vide protagonista l'eroe saviglianese. Giovedì 18 settembre, alle 21, presso la Sala della Crosà Neira di Savigliano, si terrà la presentazione del libro “Di fuoco e di seta”, di Manlio Castagna.

Si tratta di un romanzo ambientato nel Risorgimento italiano, libro finalista al Premio Strega Ragazzi e Ragazze, categoria +11.

Castagna è scrittore, regista, sceneggiatore, autore di libri fantasy, thriller e saggi. In “Di fuoco e di seta” racconta la storia di ragazzi disposti a tutto per stare insieme nella cornice della battaglia di Solferino, la più rovinosa del Risorgimento.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.