Equinozio d'autunno tra arte rupestre e storia: escursione al tramonto sul Montebracco

Sabato 20 settembre in occasione dell’equinozio d’autunno, l’Associazione Vesulus, in collaborazione con il Comune di Sanfront, propone un’escursione al tramonto alla scoperta delle incisioni rupestri di Roca d’la Casna, a 900 m di quota sul Montebracco, con successiva cena al sacco e visita guidata in notturna del sito di Balma Boves.

Le incisioni di Roca d’la Casna, poco conosciute, sono state datate tra la fine dell’età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro e costituiscono uno dei siti di arte rupestre più affascinanti delle Alpi Occidentali e della Valle Po; la loro vicinanza con il sito di Balma Boves, ci riporta indietro nel tempo, in un viaggio che parte dalle antiche popolazioni celtiche, che frequentavano la zona, alla “civiltà del castagno”, ed al fascino delle veglie notturne, che animavano le serate delle nostre borgate, nel secolo scorso.

Il ritrovo per l’escursione guidata è previsto per le ore 17, di sabato20, presso il parcheggio del cimitero della frazione di Rocchetta di Sanfront (CN).

Il costo dell’escursione + visita guidata alla borgata museo è di 10€ a persona + 5€ di tessera associativa; ridotto 5€ sotto i 14 anni (tessera inclusa).