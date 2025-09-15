Meeting giovanile di Pallapugno: a Cuneo l'opening della rassegna

Torna il meeting giovanile di pallapugno: la manifestazione organizzata dalla Fipap andrà in scena domenica 21 settembre. Agonismo in campo, ma anche occasione di festa: ad aprire la rassegna ci sarà la la classica sfilata, prevista a Cuneo con partenza da piazza Torino a largo Audiffredi, presso il Municipio (orario di ritrovo delle squadre alle otto del mattino e inizio sfilata alle 8.30). Poi, dalle 10, tutti a fasciarsi il pugno, una cinquantina di formazioni di tutte le categorie (Promozionali, Pulcini, Esordienti, Allievi e Under 21) divise su più campi: i gironi di qualificazione andranno in scena a Peveragno, Monastero di Dronero, San Pietro del Gallo e San Rocco di Bernezzo. A ospitare la fase finale e le premiazioni, nel pomeriggio dalle 15.30, sarà lo sferisterio di Caraglio.