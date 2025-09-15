 / Eventi

"Narrazioni resistenti: in fuga per la Libertà" a Borgata Paraloup

Il 20 settembre Bruno Maida presenta il suo romanzo sulla Resistenza attraverso gli occhi di un bambino ebreo

Borgata Paraloup, immagine di repertorio

Sabato 20 settembre appuntamento alle ore 15  nella Borgata Paraloup insieme a Bruno Maida, professore di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e del Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio per il nuovo memoriale italiano ad Auschwitz.

Storico di riferimento e autore di numerose pubblicazioni, Maida sarà protagonista di un confronto ispirato ai temi del suo ultimo libro, Se mi prendi per mano (Giralangolo, 2025): un romanzo di formazione intenso e coinvolgente, ambientato nell’Italia del 1943, durante le persecuzioni razziali e la Resistenza.

Attraverso lo sguardo di Alberto, un bambino ebreo cresciuto nel culto fascista e improvvisamente costretto alla fuga con il padre, Bruno Maida ci guiderà in una riflessione sulla crescita, la disillusione e la scoperta in uno dei momenti più bui della nostra storia.

A dialogare con lui sarà Beatrice Verri, Direttrice della Fondazione Nuto Revelli.

L’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata scrivendo a info@nutorevelli.org

È possibile lasciare l’auto al parcheggio del Chiot Rosa, per esigenze particolari e informazioni:

info@nutorevelli.org | www.nutorevelli.org | cell. 375 591 4347

prenotazioni@paraloup.it | www.paraloup.it | cell. 349 639 7386

