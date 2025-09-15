Ritorna il ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” organizzato dal Rotary Club Alba

Ricomincia il ciclo “Pronti ad agire, Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, dopo il successo dell’anno scorso, che ha registrato numerose presenze in sala e migliaia di visualizzazioni in streaming.

Il primo incontro del nuovo ciclo autunnale, a cura della rotariana Paola Ferrero, si terrà martedì 23 settembre 2025 alle ore 18 nel Salone Banca d’Alba e avrà come tema “Le attuali tensioni nel commercio internazionale per trasporti e dazi. Fattori geopolitici e fattori economici”, a cura del prof. Francesco Testa, ex direttore delle dogane Piemonte – Valle d’Aosta, docente universitario e presso l’Accademia della Guardia di Finanza.

Il professor Francesco Testa vanta quarant’anni di esperienza nel settore del commercio internazionale ed è autore di numerose pubblicazioni, relatore in specifici convegni su economia internazionale, diritto e tecnica doganale, trasporti intercontinentali.

Nella storia del commercio internazionale a periodi di pacifiche relazioni si sono alternati periodi di contrasti e, attualmente, varie e complesse tensioni geopolitiche ed economiche ne turbano la globale dinamica. Alle tensioni, da anni esistenti, si sono aggiunte quelle prodotte dalle note misure doganali adottate dal presidente Trump. Nell’import/export mondiale è tornato mattatore il dazio, definito dal presidente Trump “la parola più bella del vocabolario”; l’incidenza percentuale del dazio è certamente rilevante ma non così determinante e vi sono altri elementi compresi nel costo complessivo del trasporto internazionale come i fattori geopolitici che influiscono su tale costo.

Nel corso della relazione il professor Testa discuterà anche l’impatto dei dazi sull’export del vino italiano.

L’incontro, ad accesso libero e gratuito, può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo.

Per informazioni e adesioni: alba@rotary2032.it

Pronti ad agire, insieme possiamo

“Pronti ad agire, insieme possiamo” è il ciclo d’incontri organizzato da anni dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.Lo scorso anno era stato inaugurato con una conferenza sulla “Medicina Genere Specifica” con relatrici le dottoresse Annamaria Gianti e Arianna Dal Canton; era seguito un incontro per parlare dei problemi della coltivazione della nocciola con Nicoletta Ponchione e Rosario D’Acunto. Il club aveva poi avuto il piacere di ospitare Don Serafino Chiesa per una relazione sull’attività missionaria in Bolivia; per la Giornata della Memoria il professor Guido Armellini aveva tenuto un incontro sulle radici dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo cristiano. Infine, la penultima relazione era stata sui cambiamenti climatici con il dott. Antonello Provenzale. La rassegna 2024-25, ricca di eventi, si era conclusa con l’intervento del dottor Luigi Gentile (ora Governatore del Rotary Distretto 2032) edell’ing. Alberto Birga sulla medicina digitale.

Per chi si fosse perso uno o più eventi può trovare tutte le registrazioni sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella voce “Live” (https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763)