Arriva da Modena la nuova direttrice del Laboratorio Analisi interaziendale dell'Aso Santa Croce di Cuneo

Patrizia Natali, dirigente biologo, direttore di struttura semplice presso la struttura complessa Medicina di Laboratorio del dipartimento interaziendale ad attività integrata di Medicina di Laboratorio e anatomia patologica di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, è il nuovo direttore della struttura complessa interaziendale Laboratorio Analisi con sede presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Laureata in Scienze Naturali e in Scienze Biologiche, la dottoressa Natali ha conseguito le specializzazioni in Igiene indirizzo Laboratorio di Sanità pubblica, in Microbiologia e Virologia, seguendo poi numerosi corsi di perfezionamento ed ha maturato una lunga esperienza professionale con incarichi presso alcune aziende sanitarie dell’Emilia Romagna.

Fa parte dell’Accademia Nazionale di Medicina dal 2019 ed è autrice e coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche.

Livio Tranchida, commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: “Ho nominato la dottoressa Natali direttore del nostro Laboratorio analisi interaziendale, valutando molto positivamente la sua preparazione scientifica e la lunga esperienza professionale. Il Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata a cui afferiscono tutte le strutture di laboratorio della provincia di Modena è stato istituito dalle due Aziende del territorio ed ha la responsabilità di soddisfare le esigenze di diagnostica di laboratorio di tutta la popolazione modenese. Questo fatto offre ottimecredenziali, alla dottoressa Natali, che ne ha fatto parte svolgendo ruoli di primo piano, per guidare la nostra struttura che serve tutta la provincia di Cuneo con la refertazione di alcuni milioni di esami ogni anno. Auguro pertanto alla dottoressa una buona permanenza a Cuneo e buon lavoro”.