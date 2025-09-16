“Il segreto della conchiglia” a Magliano Alfieri: il Castello si trasforma in un gioco di famiglia

Ci sono simboli che attraversano i secoli, restando sempre capaci di sorprendere. La conchiglia, fragile e resistente insieme, è uno di questi: decoro, emblema di bellezza, rinascita e protezione. Domenica 28 settembre, il Castello di Magliano Alfieri la trasforma in protagonista di una speciale caccia al tesoro per famiglie, dove il gioco diventa scoperta e la curiosità si fa meraviglia.

Il fil rouge sarà speciale, la conchiglia, elemento decorativo e di rinascita, simbolo della bellezza e della tradizione popolare, in occasione del Sabato Santo. Già ai tempi dei Greci e Romani le conchiglie erano importanti e rappresentavano l’essenza della prosperità.

Il “segreto della conchiglia” invita bambini e adulti a mettersi in gioco con prove, indizi e sfide che si snoderanno tra le sale del maniero e i giardini esterni. Ogni squadra riceverà un kit di partenza e, tappa dopo tappa, dovrà affrontare enigmi e piccole abilità per avvicinarsi al cuore della storia. La conchiglia diventa così filo conduttore di un percorso che intreccia architettura, natura e racconti tramandati nel tempo, sino a svelare la risposta a una domanda tanto semplice quanto universale: “A cosa servono, davvero, le conchiglie?”. La scoperta finale sarà una vera sorpresa.

L’esperienza è pensata per le famiglie, con partenza scaglionata dalle 15.30 alle 16.00. Il costo è di 18 euro a squadra (massimo cinque persone). La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 26 settembre, scrivendo a castellomagliano@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697.