Piasco pedala verso il futuro. Al via il “Bike to School”

In occasione della "Settimana europea della mobilità sostenibile", il Comune di Piasco ha deciso di lanciare un’iniziativa dedicata ai più piccoli: il “Bike to School”, pensato per incentivare l’uso della bicicletta nei tragitti casa-scuola.

A partire da ieri, lunedì 15 settembre, tutti i bambini e le bambine che si recano a scuola in bici riceveranno il Ciclopassaporto, uno speciale libretto che verrà timbrato ogni mattina da lunedì 22 a venerdì 26 settembre all’arrivo a scuola.

L’iniziativa prevede anche un dolce incentivo: chi riuscirà a collezionare almeno quattro timbri durante la settimana potrà presentare il proprio Ciclopassaporto in Municipio e ricevere in regalo un buono gelato da consumare presso la Cremeria di Piasco, oltre a una borraccia offerta dal negozio Cicli Mattio.

Il progetto, oltre ad avere un carattere ludico, rappresenta un passo concreto nella politica comunale orientata a promuovere la sostenibilità e a favorire la mobilità attiva fin dall’infanzia. Andare a scuola in bicicletta significa ridurre il traffico, abbattere le emissioni e contribuire al benessere e all’autonomia dei ragazzi.

“L’Amministrazione comunale – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - invita tutte le famiglie a partecipare con entusiasmo, sottolineando come piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza per il futuro del paese e del pianeta”.