Bra, il Mercato della Terra sarà protagonista a Cheese 2025

A Bra c’è un nuovo appuntamento da non perdere. Parliamo del Mercato della Terra che, eccezionalmente, si trasferirà in piazza Roma (lato Istituto Guala) e sarà protagonista dal 19 al 22 settembre con orario 8 - 20. Una decisione legittima, contando che l’usuale sede di corso Garibaldi sarà impegnata da Cheese con cui il Mercato andrà a braccetto.

Anche nella nuova ubicazione, si potrà trovare di tutto e di più: dai banchi del latte e dei latticini con moltissime varietà di formaggi, freschi e stagionati, all’angolo del miele, delle spezie come lo zafferano e del pane artigianale.

Interessante il ventaglio di offerte della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Non solo. Anche riso, miele, prodotti liguri tra cui olio extravergine e pesto, un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini. Vegano non ti dimentichiamo: anche per chi predilige questo regime alimentare, ci saranno frutta e verdura, succhi e confetture in quantità. Da provare anche i prodotti per il benessere della persona a base di latte d’asina.

Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini. Insieme a Slow Food Bra, Comune di Bra e Mercato Campagna Amica promuove stili di vita sani, attraverso i concetti di stagionalità e sostenibilità. Parole d’ordine? Buono, pulito e giusto.