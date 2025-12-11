“Armiamoci e leggete”: otto comuni uniti per la 32ª Fiera Piemontese dell’Editoria

Otto comuni del Cuneese, oltre 40 appuntamenti, più di 30 autori e un messaggio provocatorio: "Armiamoci e leggete".

La 32ª edizione della Fiera Piemontese dell'Editoria si presenta così, pronta ad animare il territorio dal 10 al 20 dicembre con un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni dedicati ai lettori di tutte le età.

Presentata oggi presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, la manifestazione conferma la sua vocazione territoriale coinvolgendo, oltre a Cavallermaggiore capofila dell'evento, anche Marene, Monasterolo di Savigliano, Bra, Savigliano, Murello, Cavallerleone e Caramagna, in una sinergia che valorizza l'intero comprensorio.

Le due giornate clou sono sabato 13 e domenica 14 dicembre a Cavallermaggiore.

"Armiamoci e leggete" è il motto scelto per questa edizione, un invito provocatorio che ribalta il linguaggio bellico entrato prepotentemente nel dibattito pubblico. In un frangente storico in cui tutto sembra essere diventato guerra – guerra economica, guerra culturale, scontro di civiltà – la Fiera propone un'arma diversa: la lettura.

“Dobbiamo armarci? Perché? E se sì, di cosa? Di santa pazienza? Di coraggio? Di un esercito? - sono le domande che pone sul tavolo Samuel Lerda, Presidente della Pro Loco Cavallermaggiore, ente organizzatore dell’evento. - La nostra sensazione é che ciò di cui tutti avremmo più bisogno é la cultura, che si raggiunge anche, direi per lo più, tramite la lettura. Su questo principio un gruppo di coraggiosi volontari ha voluto organizzare e offrire una serie di appuntamenti, tutti gratuiti, capaci di emozionare, divertire, incuriosire e affamare di cultura chi parteciperà. Insieme a loro, programmando l'evento, abbiamo cercato di trovare una proposta per ogni età. Attenzione particolare è rivolta alle scuole che, anche quest'anno, potranno contare su incontri di grandissima qualità”.

Giunta alla sua 32ª edizione, la Fiera Piemontese dell'Editoria si conferma un appuntamento consolidato nel panorama culturale cuneese, capace di offrire una vetrina privilegiata all'editoria piemontese.

Il cuore della manifestazione si concentrerà nel weekend del 13 e 14 dicembre, con oltre 20 appuntamenti distribuiti tra l'Ala Comunale di Piazza Vittorio Emanuele II, che per l'occasione si trasformerà in ‘Caffè Letterario’, la Biblioteca Civica ‘Nuto Revelli’ di recente inaugurazione e l’Oratorio San Michele.

L’obiettivo anche per questa edizione è chiaro: valorizzazione degli autori del territorio e attenzione alle diverse fasce di pubblico, dai più piccoli agli adulti, dagli studenti agli appassionati di storia e attualità.

Il programma ha preso il via ieri, mercoledì 10 dicembre, a Savigliano con Roberto Piumini, scrittore tra i più amati della letteratura italiana per ragazzi, autore di decine di libri tradotti all'estero, che ha portato in scena lo spettacolo ‘Alzati, Martin: Ballata di Martin Luther King’.

Oggi, giovedì 11 dicembre a Monasterolo di Savigliano sarà la volta di Alessandra Gavatorta, che presenterà ‘Ogni cosa a suo tempo’ (Primalpe, 2025) in dialogo con Stefania Bosio.

Venerdì 12 dicembre, a Cavallermaggiore alla Biblioteca Civica ‘Nuto Revelli’, Micaela Ghisleni dialogherà con Laura Fasciani sul suo ‘Generazione Arcobaleno’ (Einaudi, 2020).

Sabato 13 dicembre la giornata si aprirà alle 10,30 con la Lectio Magistralis del professor Michelangelo Conoscenti seguita dall'inaugurazione ufficiale della Fiera presso l'Ala Comunale di Piazza Vittorio Emanuele II.

A seguire, alle 11,30, il Coordinamento Cavalar presenterà un momento dedicato alla storia locale.

Nel pomeriggio si alterneranno sul palco del Caffè Letterario alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena culturale piemontese.

Alle 15 la presentazione del libro illustrato ‘Sermanta’, curato dall’associazione Gli Amici di Rudy, con l'intervento dell'illustratrice Chiara Carrera e di Marina Berro, attrice e direttrice artistica di Dispari Teatro/Compagnia Il Melarancio. A seguire si parla di fiumi e calamità con il gradito ritorno del divulgatore Stefano Fenoglio con ‘Ed ecco: io vi manderò il diluvio’, (Rizzoli 2025)in dialogo con Davide Bonetto, quindi l’illustratore Boban Pesov con ‘C'era una volta l'est’, (Tunuè 2025) che converserà con Alessandro Armando, e infine Gian Marco Griffi con ‘Digressione’, (Einaudi 2025) in dialogo con Francesca Volpato.

In parallelo agli incontri letterari, l'Oratorio ospiterà due laboratori di ceramica dedicati a bambini e famiglie, ‘Mani da artista e zampette curiose: con Sermanta nel laboratorio di ceramica’ alle 16 e alle 17, organizzati dall'Associazione Amici della Biblioteca in collaborazione con Blu Lab.

Per i giovani cineasti in erba, la Biblioteca Civica sarà teatro delle riprese del cortometraggio realizzato dai ragazzi con la guida di Stuffilm, che verrà proiettato domenica sera.

Il gran finale della serata, alle 21, vedrà protagonista Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly, che dialogherà circa il suo ultimo libro ‘La regola del silenzio’ (Bompiani, 2025) con il professor Michele Antonio Fino, in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della Fiera.

Domenica 14 si aprirà alle 10,30 con Giacomo Dotta e Maria Gabriella Asparaggio che presenteranno i loro libri - rispettivamente ‘Tourn’ il piemontese (2025) e ‘Cento anni di Resistenza. La vita di Lea’ (Primalpe 2025) in dialogo con il professor Carlo Bovolo.

A seguire, un appuntamento che unisce cultura e gusto: Francesco Piccat presenterà "Champagne" (Kellerman Editore, 2025) accompagnato da Giuseppe Cavaglieri della libreria indipendente L’Ortica e da una degustazione di bollicine.

Contemporaneamente, la biblioteca civica si animerà con ‘Parole, musica e gioco per crescere insieme’, un'iniziativa nell’ambito del progetto Nati per Leggere dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Dalle 10,30 alle 11, ‘Si inizia da piccoli’ offrirà letture accompagnate da strumenti musicali per i più piccoli (0-3 anni, max 12 bambini). Dalle 11 alle 12, ‘Boing boing! Rimbalzi tra righe e note’ proporrà albi illustrati e un laboratorio creativo per realizzare palline di Natale (dai 3 anni in su, max 15 bambini). Le prenotazioni sono già aperte in biblioteca.

Alle 14,30 la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neo-maggiorenni, un momento simbolico che lega le nuove generazioni ai valori fondanti della nostra Repubblica.

Alle 15 salirà sul palco Matteo Saudino ovvero ‘BarbaSophia’, divulgatore filosofico tra i più seguiti sui social, che dialogherà con il professore Michelangelo Conoscenti su ‘La Costituzione siamo noi’ (Piemme Edizioni, 2025) in un incontro dedicato al testo fondante della nostra Repubblica.

L'appuntamento delle 16 rappresenta uno dei momenti più significativi della Fiera: Gianni Oliva ed Enrico Deaglio presenteranno rispettivamente ‘La prima guerra civile’ (Mondadori, 2025) e ‘C'era una volta l'Italia. Gli anni '80’ (Feltrinelli, 2025), sempre in dialogo con Conoscenti. Oliva, storico e saggista specializzato nella storia italiana del Novecento, e Deaglio, giornalista e scrittore con una lunga carriera in testate nazionali, offriranno due diverse prospettive sulla storia recente del nostro Paese.

Nel pomeriggio, mentre all'Ala Comunale proseguono gli incontri, la biblioteca ospiterà un'Escape Room a tema storico (dalle 15,30 alle 17,30)⁠ finanziata dal progetto Città che legge del Centro per il libro e la lettura (Cepel).

Alle 16 la biblioteca civica ospiterà la presentazione del libro ‘Degna Sepoltura’ (Rizzoli, 2025) della nota autrice di libri noir Cristina Rava, in dialogo con la bibliotecaria Michela Zungrì.

Gli ultimi appuntamenti della giornata porteranno il pubblico nel mondo dell'arte urbana e della divulgazione scientifica.

Alle 17 il writer Cibo dialogherà con il consigliere comunale Luca Blengino sui progetti artistici passati e futuri, e in contemporanea Franca Santagiuliana presenterà ‘Farfalla divento’ nei locali del bar ‘La Cremeria’, con una piccola esposizione delle proprie stampe su tela.

Alle 17,45 sarà la volta di ‘Chimicazza’ in dialogo con la ricercatrice Alessia Giordano sul libro ‘Molecole che fanno cose’ (Longanesi 2025).

La chiusura, alle 18,30, sarà affidata alla proiezione del cortometraggio realizzato dai ragazzi in collaborazione con Stuffilm, coronamento di un percorso laboratoriale che ha coinvolto i giovani del territorio.

A chiudere il ciclo di incontri, sabato 20 dicembre alle 17 alla biblioteca civica ‘Nuto Revelli’, sarà Andrea Scarscelli con il suo ‘Guazzabuglio. Ovvero accelerazione senza scopo verso l'infinito’ (Edizioni La Gru, 2025), in dialogo con Simone Oraldi direttore della Biblioteca.

“La Fiera Piemontese dell’Editoria – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e Andrea Tronzano,assessore al Bilancio, attività produttive e internazionalizzazione intervenuti nel corso della conferenza stampa – è un esempio virtuoso di come cultura, territorio e comunità possano crescere insieme. In un tempo segnato da contrapposizioni, scegliere la lettura significa investire sulla conoscenza, sul dialogo e sulla libertà. La Regione Piemonte sostiene con convinzione le iniziative di promozione culturale che, come questa, valorizzano il lavoro degli autori, coinvolgono attivamente le scuole e creano occasioni autentiche di incontro e partecipazione per tutti i cittadini ed è stata tra le prime regioni in Italia ad avere una legge di sostegno all’editoria locale perché rappresenta un patrimonio storico e culturale della nostra società”.

L'edizione 2025 conferma il forte impegno della Fiera verso le giovani generazioni con un articolato programma scolastico che si svilupperà tra dicembre e marzo, coinvolgendo le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

“Coinvolgere ogni anno le scuole di Cavallermaggiore e dei comuni limitrofi nel programma dedicato ai ragazzi testimonia come la cultura possa essere un vero fattore di coesione territoriale -afferma Davide Sannazzaro sindaco di Cavallermaggiore - La Fiera non è più solo un evento della nostra città, ma un appuntamento che unisce tutta l'area, creando una rete virtuosa tra amministrazioni, scuole e comunità”.

Per le scuole primarie sono previsti incontri con Daniele Movarelli, autore di ‘L'orsa’ (Feltrinelli, 2025) e Nicoletta Gramantieri con ‘Mal di nebbia’ (Feltrinelli, 2025), entrambi finalisti del premio Il Gigante delle Langhe 2025, e Simona Baldelli che presenterà ‘Il ciambellano e il lupo’ (Emons Edizioni, 2025). Daniela Palumbo presenterà a Bra anche un altro libro, ‘Fino a quando la mia stella brillerà’ (Edizioni Piemme, 2021), scritto a quattro mani con la senatrice ed ex deportata Liliana Segre.

Una selezione di classi prime e seconde della scuola primaria avranno inoltre occasione di svolgere un laboratorio con l’illustratrice Susanna Covelli, autrice insieme a Chiara Ravizza dei quattro testi oggetto delle attività: ‘Kumiko e il drago’ (Sassi Editore, 2024), ‘Il barattolo dei pensieri felici’ (Sassi Editore, 2025), ‘Anche i papà piangono’ (Sassi Editore, 2024), ‘Anche le mamme hanno paura’ (Sassi Editore, 2024).

Le scuole secondarie di primo grado avranno l'opportunità di incontrare Daniela Palumbo con ‘Gli sbagliati del Dubai’ (Editrice Il Castoro, 2025), Ilaria Mattioni autrice de ‘La figlia del gigante’ (Feltrinelli, 2025) e vincitrice del premio I’l Gigante delle Langhe’ 2024, e Fabrizio Silei che presenterà ‘Hikikomori’ (Einaudi, 2025).

Ci sarà anche la nuova edizione del laboratorio con ‘La Redazione di Mezzopieno’ dedicato al ‘Tg delle buone notizie’, che coinvolgerà 7 classi di Savigliano e Marene in un percorso di educazione al giornalismo costruttivo e alla ricerca delle buone pratiche nel territorio.

La Fiera Piemontese dell'Editoria è resa possibile grazie al lavoro sinergico della Proloco e del Comune di Cavallermaggiore, dell'Associazione Amici della Biblioteca, della Biblioteca Civica ‘Nuto Revelli’ del coordinamento Cavalar, di Giuseppe Cavaglieri della Libreria indipendente “L’Ortica” di Saluzzo per i preziosi consigli e suggerimenti, e dei numerosi volontari che ogni anno contribuiscono alla riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, va alla Regione Piemonte per il sostegno e la collaborazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per i laboratori con posti limitati è richiesta la prenotazione presso la Biblioteca Civica "Nuto Revelli".

Programma completo e aggiornamenti: www.cavaeventi.it/fpe