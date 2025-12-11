I tredici dolci del Natale occitano: conferenza a Venasca per chiudere la rassegna “Parla e gioca come mangi”

Domenica 21 dicembre alle ore 17 a Venasca, nella biblioteca comunale di via Casavecchia 14, si svolge l’ultimo appuntamento di “Parla e gioca come mangi”. In programma “I tredici dolci del Natale occitano”, una conferenza del direttore scientifico di Espaci Occitan Rosella Pellerino dedicata alle tradizioni festive e culinarie del passato nelle valli occitane. Nell’occasione verrà distribuito a tutti i presenti un piccolo ricettario natalizio a tema. La partecipazione è libera e non è richiesta prenotazione.

I tredici dolci del Natale occitano sono una ricca tradizione che celebra Gesù e i Dodici Apostoli: vengono serviti dopo la cena della Vigilia e sono composti da frutta secca, dolci e frutta fresca, con il torrone sempre presente in tavola. Le liste dei dolci cambiano a seconda delle famiglie e delle preferenze, ma l’essenziale rimane lo spirito natalizio: affondano le loro radici in un periodo in cui panettone e pandoro non erano ancora così diffusi e non avevano quasi del tutto sopravanzato le tradizioni locali, imponendosi come dolce “obbligatorio” per il Natale.

"Con questa conferenza chiudiamo un percorso che ci ha permesso di approfondire il legame tra cibo, storia e identità della nostra comunità – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – e di giocare con attività educative legate al cibo stesso. I tredici dolci del Natale occitano sono un esempio concreto di come le tradizioni locali continuino a parlare al presente e possano diventare un’occasione di incontro e di conoscenza per tutti, garantendo anche una riscoperta delle nostre tradizioni magari ormai dimenticate da alcuni".

“Parla e gioca come mangi” è una rassegna organizzata dall’Unione Montana Valle Varaita e dedicata al cibo, alle tradizioni gastronomiche e culturali della valle, con incontri e attività musicali per bambini. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Terres Monviso e con il sostegno del Consorzio BIM del Varaita. Nella stessa giornata Venasca si anima con altri appuntamenti: per l’intera giornata è in programma il Mercatino di Natale della Valle Varaita; alle ore 17 l’Istituto Musicale Don Allemano - Valle Varaita propone un concerto nella chiesa parrocchiale; alle ore 21, nel salone comunale, “Impasti di memoria”, progetto teatrale partecipato nato da una residenza di tre giorni in paese e guidato dall’attore, autore e regista Daniele Ronco, fondatore della compagnia Mulino ad Arte, chiude la rassegna “Forni Narranti”.