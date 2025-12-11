 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 16:10

La corale MusicaNova porta "Note di Natale" nella chiesa di Sant'Andrea a Savigliano

Appuntamento sabato 13 dicembre alle 21. Ingresso libero

Dopo il grandissimo successo dello spettacolo sui Beatles lo scorso ottobre e della favola sinfonica “La gabbianella e il gatto” su musiche del M° Carmelo Lacertosa a novembre, ritorna il coro dell’associazione corale MusicaNova diretto da Rinaldo Tallone.

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Andrea a Savigliano si terrà il tradizionale concerto natalizio “Note di Natale”. Alla serata invitato speciale sarà il Coro Polifonico di Boves diretto da Flavio Becchis; i due cori canteranno poi riuniti nel finale di serata. I due ensemble si esibiranno con l’accompagnamento dei pianisti Valter Protto e Alberto Formento. 

Ingresso libero.

c.s.

