La corale MusicaNova porta "Note di Natale" nella chiesa di Sant'Andrea a Savigliano

Dopo il grandissimo successo dello spettacolo sui Beatles lo scorso ottobre e della favola sinfonica “La gabbianella e il gatto” su musiche del M° Carmelo Lacertosa a novembre, ritorna il coro dell’associazione corale MusicaNova diretto da Rinaldo Tallone.
Sabato 13 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Andrea a Savigliano si terrà il tradizionale concerto natalizio “Note di Natale”. Alla serata invitato speciale sarà il Coro Polifonico di Boves diretto da Flavio Becchis; i due cori canteranno poi riuniti nel finale di serata. I due ensemble si esibiranno con l’accompagnamento dei pianisti Valter Protto e Alberto Formento.
Ingresso libero.