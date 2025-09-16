Le Vele Alassio: The last dance!

Dopo 69 eventi di pura energia, musica e spettacolo, si avvicina il gran finale della stagione estiva 2025 a Le Vele Alassio. Un'estate intensa e indimenticabile, che ha visto alternarsi in consolle alcuni tra i migliori artisti della scena internazionale, con una programmazione musicale curata nei minimi dettagli e capace di attrarre appassionati da tutta Europa.



Il successo di quest'anno non si misura solo nei numeri - che parlano di affluenza costante e continui sold out - ma soprattutto nella qualità dell'esperienza offerta: un mix unico di musica, atmosfera e ospitalità. A rendere speciale questa stagione è stata anche la presenza di tantissimi ospiti stranieri, arrivati ad Alassio appositamente per vivere le notti firmate Le Vele, confermando il Club come punto di riferimento assoluto della nightlife sulla Riviera ligure, sempre più proiettata verso standard internazionali.



Martedì 16 settembre: Le Vele Alassio volano a Ibiza - questa sera il party Feelings al Tantra

Stasera, martedì 16 settembre, Le Vele Alassio approda a Ibiza con il suo party Feelings. Per l'occasione, i DJs Lazare e Francis Key porteranno la loro musica nella prestigiosa location del Tantra Ibiza, nel cuore pulsante della movida di Playa d'en Bossa. Un evento speciale che celebra la dimensione sempre più internazionale del Club e che rappresenta un ponte ideale tra la Riviera e l'isola simbolo del clubbing mondiale. Un invito a tutti gli amici e fan de Le Vele che si trovano a Ibiza: ci vediamo stasera al Tantra per una notte indimenticabile!



Sabato 20 settembre: Le Vele Alassio - Closing Summer Season 2025 con Stylhertz

L'appuntamento conclusivo della stagione è fissato per sabato 20 settembre con Stylhertz, il sabato iconico che da anni rappresenta il cuore del weekend a Le Vele Alassio. Una notte pensata per chi ama il clubbing di qualità, con sonorità raffinate e una selezione musicale di altissimo livello. In consolle, l'amatissimo Francis Key, uno dei DJ più apprezzati dal pubblico del Club, affiancato dal resident DJ Tigani, per un set che si preannuncia infuocato. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: internazionale, vibrante, carica di energia – perfetta per salutare un'estate indimenticabile nel modo più spettacolare possibile.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista entro la prima mezz'ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Con questo evento si chiude ufficialmente la stagione estiva, ma non il sogno. Le Vele Alassio continuerà a lavorare con passione, dedizione e

il desiderio di stupire. Perché il divertimento non ha stagioni, e il nostro pubblico merita sempre il meglio.



Restate connessi: il meglio deve ancora venire!



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721