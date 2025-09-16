All’ospedale "Ferrero" di Verduno l'annuale convegno dedicato alle neoplasia mammarie

Oggi, martedì 16 settembre, l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno è stato sede del “Multidisciplinary Breast Cancer Meeting”, appuntamento annuale volto a discutere le principali evoluzioni nella gestione e nel trattamento delle pazienti affette da neoplasia mammaria.

Il carcinoma mammario rappresenta la prima neoplasia per incidenza e la prima causa di mortalità della popolazione femminile italiana e dei paesi industrializzati. Un approccio multidisciplinare, con l’integrazione delle diverse figure specialistiche, garantisce la corretta definizione e gestione di un programma terapeutico personalizzato durante tutte le fasi di malattia, che si traduce in miglioramento nella cura per le pazienti.

Il congresso medico, realizzato sotto la direzione scientifica delle dottoresse Rossella Martinello e Veronica Prati, ha ospitato gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità clinica provenienti da tutta Italia, tra i quali una importante rappresentanza di medici del nosocomio di Verduno. L’evento gode del patrocinio di ASL CN2, ASL AT, AIOM Piemonte e Valle d’Aosta, CIPOMO e della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, l’ospedale “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.