A Sommariva del Bosco la "Passeggiata a Sei Zampe" per sostenere l Rifugio del Roero

Sabato 27 settembre, a Sommariva del Bosco, torna la "Passeggiata a Sei Zampe", un evento che unisce la passione per la natura e l'amore per gli animali, organizzato in collaborazione tra la Pro loco sommarivese e il Rifugio del Roero di Ceresole d'Alba.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 15 presso il parco in via Garitte al Parco del Bersaglio, seguito dalla partenza della passeggiata alle 15:30.

"L'evento - spiegano gli organizzatori - è pensato per coinvolgere sia gli amanti dei cani che tutti coloro che desiderano passare una giornata all'aria aperta. L'iniziativa si terrà nel suggestivo Parco del Bersaglio, a partire dalle 15. Alle 17, al termine della camminata, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti".

La passeggiata sarà condotta da Nadia Manuello, con la partecipazione speciale di Cleo, conduttore a 4 zampe, e Antoine, un piccolo amico peloso che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona, interamente devoluta al Rifugio del Roero, che da sempre si dedica alla cura e alla protezione degli animali in difficoltà.

Inoltre, durante la giornata, sarà possibile acquistare simpatici gadget il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività del rifugio. L'evento è aperto a tutti, anche a coloro che non possiedono un cane.

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata contattando Federica al 338 902 4496 o Dario al 366 602 4408.