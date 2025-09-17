Corso di formazione per volontari lettori “Nati per Leggere” alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba organizza un corso di formazione per volontarie e volontari lettori nell’ambito di Nati per Leggere Piemonte, il progetto che ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce nelle famiglie.

Il corso è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (bando Cultura per Crescere) ed è destinato a tutti coloro che intendono diventare volontari lettori e collaborare con le biblioteche e le altre strutture del territorio che aderiscono al progetto (scuole, associazioni di volontariato, strutture sanitarie…).

Il percorso formativo si svolge in due parti: la formazione a distanza, con la visione in autonomia di video curati dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini disponibili su piattaforma Moodle (12 ore), e un incontro conclusivo in presenza, in programma sabato 22 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 alla Biblioteca civica “G. Ferrero” (Cortile della Maddalena).

Gli iscritti apprenderanno le nozioni base del progetto Nati per Leggere, con particolare riguardo ai benefici della lettura in età precoce, allo sviluppo del bambino, al ruolo dei volontari e alla collaborazione con gli operatori in campo culturale ed educativo. Un focus importante è dedicato alla produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, alle modalità di lettura ad alta voce e alle strategie di comunicazione più efficaci per la promozione della lettura in famiglia.

La partecipazione al corso è gratuita ed è riservata ai residenti/domiciliati nel Comune di Alba e negli altri Comuni limitrofi che aderiscono al progetto Nati per Leggere della Biblioteca civica di Alba. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile qui.

Il corso è aperto a un massimo di 25 persone. I partecipanti verranno selezionati sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni si chiudono lunedì 13 ottobre 2025.

Nati per Leggere è un progetto attivo dal 1999 sul territorio nazionale, promosso dall’Associazione culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini (CSB). La Biblioteca civica di Alba ne fa parte dal 2011 e ne cura il coordinamento sul territorio. Dal 2018 è attivo anche un gruppo di volontari lettori.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica di Alba al numero 0173 292 464 o alla mail s.sangiorgio@comune.alba.cn.it.



