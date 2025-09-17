 / Attualità

Mondovì, volontari ripuliscono i giardini dell’ex scuola di Rifreddo

Il ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale: "Un bellissimo esempio di senso civico e solidale, che testimonia altresì l’effettivo ruolo di presidio territoriale esercitato dai Consigli frazionali"

Nei giorni scorsi un gruppo di volontari, guidati dalla capo cantone Daniela Prette, ha ripulito i giardini dell’ex scuola di Rifreddo. Un’azione intensiva che ha consentito di riportare a nuova vita, in termini estetici e di sicurezza, l’intera area verde. 

"Non posso che ringraziare, a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la comunità monregalese, coloro che si sono prodigati nelle attività di pulizia e di manutenzione. Un bellissimo esempio di senso civico e solidale, che testimonia altresì l’effettivo ruolo di presidio territoriale esercitato dai Consigli frazionali: a loro e alla capo cantone Daniela Prette la riconoscenza da parte di tutti noi"- il commento del sindaco, con delega alle Frazioni, Luca Robaldo.

