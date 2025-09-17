Sulle orme di Santorre di Santa Rosa: visita guidata tra storia e memoria

Domenica 21 settembre, alle 17, il Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Ufficio Turistico, torna a proporre la visita guidata in città dedicata a Santorre di Santa Rosa, per celebrarne i 200 anni dalla morte.

Il racconto si svolgerà tra i luoghi in cui visse l'eroe saviglianese e permetterà di conoscere meglio gli anni tra la fine del Settecento ed il primo Ottocento ed il personaggio, citando i suoi pensieri con rifermenti alle lettere e alle confessioni. Il percorso si chiuderà a Palazzo Cravetta dove si visiterà la mostra “La Grecia di Santorre di Santa Rosa” (al via da venerdì 12 settembre) richiamando la passione di Santorre per la cultura greca e ricordando quei luoghi dove si concluse tragicamente la sua esistenza. Non mancherà un cenno agli eventi che celebrarono Santorre di Santa Rosa nel 1925 in occasione del centenario della morte, con la visione di alcune fotografie d'epoca in parte inedite.