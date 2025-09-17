Torna la Festa del Parco a Fossano: giochi, natura e divertimento per famiglie

Dopo il successo dello scorso anno, il Parco fluviale Gesso e Stura dà il benvenuto all’autunno con la 2ª edizione della Festa del Parco a Fossano, una giornata pensata per far divertire e incuriosire grandi e piccini alla scoperta della natura in riva al Fiume Stura.

Sabato 20 settembre 2025, a partire dalle 14.30, presso l’area Bagni Pedro in Strada della Cartiera a Fossano, bambini e bambine dai 3 ai 12 anni, naturalmente insieme a genitori, nonni e amici, potranno partecipare a giochi tematici, attività creative e letture animate ispirate all’ albo ‘Come un albero’ per celebrare una delle creature più sorprendenti della natura, ammirarne la bellezza e la maestosità, e imparare da loro come diventare una persona migliore.

Lo spirito che accompagna la giornata è infatti l’analogia tra l’uomo e l’albero: la colonna vertebrale è il tronco, la pelle è come la corteccia, il cuore dà forza e sostegno, come la linfa, e come tutti gli esseri umani, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e risorse, si prendono cura l’uno dell’altro e, quando sono insieme, sono più forti.

Divisi in piccoli gruppi, i partecipanti esploreranno in maniera giocosa e interattiva questa analogia lasciandosi trasportare dalla fantasia. Un’occasione per scoprire insieme quanto la natura possa ispirare le nostre vite e come il nostro territorio custodisca silenziosamente uno scrigno di biodiversità.

Non mancheranno momenti speciali come la golosa merenda per ricaricare le energie e la liberazione nelle acque del fiume di trote marmorate, grazie alla collaborazione con Fipsas Cuneo (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e l’associazione Pesca Ambiente.

La Festa del Parco è gratuita e aperta a tutti ed è realizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con il Comune di Fossano. Sul sito www.parcofluvialegessostura.it si possono trovare tutte le informazioni relative all’evento e le modalità di prenotazione che, pur non essendo obbligatoria è caldamente consigliata

Per avere maggiori dettagli è altresì possibile fare riferimento all’ Infopoint del Parco telefonando al numero: 0171.444.501 (martedì–venerdì 10–13 e 14.30–18.30, sabato e domenica 9–13 e 14.30–18.30) o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

