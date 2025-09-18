Forum Giovani di Alba, quattro commissioni al lavoro e un progetto sulla sicurezza stradale: "Una priorità molto sentita"

Un passo importante per il Forum Giovani di Alba, che la scorsa settimana si è riunito in sala consiliare sotto la presidenza di Filippo Currado. L’assemblea ha aperto ufficialmente una nuova fase: quella del lavoro concreto attraverso le commissioni tematiche, del primo progetto di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza e di un’iniziativa creativa che coinvolgerà le scuole.

Le commissioni approvate all’unanimità sono quattro: Istruzione, scuola e lavoro; Cittadinanza attiva e partecipazione, ambiente e cultura; Sport e integrazione; Salute e benessere. Ogni gruppo avrà un portavoce, con la partecipazione di diritto del presidente, della vicepresidente e dell’assessora competente, a garanzia di continuità e supporto.

“Sono molto soddisfatta di questo avvio – commenta l’assessora alle Politiche giovanili Lucia Vignolo – i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e alcune commissioni si sono già messe al lavoro. Le commissioni non sono solo una struttura, ma un modo per affrontare i temi in modo mirato e per far sì che il Forum diventi davvero operativo. Non deve essere una vetrina, ma un luogo vero, dove i giovani costruiscono insieme risposte ai bisogni reali”.

Il primo progetto scelto dall’assemblea guarda alla sicurezza stradale. Si tratta di “Sicuri in strada”, promosso insieme alla Polizia municipale e all’Assessorato alla Sicurezza e inserito nel catalogo comunale delle attività rivolte alle scuole superiori. Saranno gli istituti, selezionando l’attività, a renderne concreta l’attuazione a partire da novembre. “È un tema molto sentito, anche alla luce dei recenti incidenti. Se le scuole lo sceglieranno, saremo pronti a portare il progetto nelle classi”, precisa Vignolo.

Accanto alle scelte operative, il Forum ha voluto investire anche sulla propria identità, deliberando l’avvio di un contest per le scuole superiori dedicato all’individuazione del nuovo logo. Il disegno dovrà essere dinamico, accattivante e allo stesso tempo istituzionale, capace di rappresentare la città di Alba e le energie dei ragazzi che ne fanno parte.

Il presidente Filippo Currado ha richiamato il valore della collaborazione: "Il Forum si conferma uno spazio di confronto, un punto di riferimento per i giovani di Alba. Chi vuole può darci una mano, lavorare con noi, oppure rivolgersi a me, all’assessora Vignolo, ai membri o all’InformaGiovani se avesse bisogno di supporto. La sinergia tra giovani, amministrazione e opposizione è la chiave per portare avanti progetti che abbiano un impatto reale sulla comunità”. In parallelo è stata avviata anche la revisione del regolamento, giudicato non più adeguato, e confermata l’adesione al bando regionale “Piemonte per i Giovani”, che potrà offrire risorse preziose per nuove iniziative.