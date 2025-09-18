Aleksandar Velkov, studente di APRO Formazione, conquista la Medaglia di Eccellenza agli EuroSkills 2025

Apro Formazione è orgogliosa di annunciare che Aleksandar Velkov, neo diplomato del corso di Grafica Multimediale, ha conquistato la Medaglia di Eccellenza alla nona edizione degli EuroSkills, la più importante competizione europea dedicata ai mestieri e alle professioni. L’evento si è tenuto a Herning, in Danimarca e ha visto sfidarsi oltre 600 giovani professionisti provenienti da 33 Paesi, suddivisi in 38 diverse discipline.

Per l’Italia erano presenti 14 giovani talenti, tra cui Aleksandar che ha avuto accesso alla competizione europea grazie alla vittoria ottenuta nell’edizione piemontese di WorldSkills 2024. Accompagnato e seguito durante la gara dalla sua insegnante e tutor Alessia Perusi, Aleksandar ha affrontato con determinazione e competenza le prove di grafica multimediale, distinguendosi tra i migliori giovani professionisti del settore a livello europeo.

“Sono onorato di aver rappresentato Apro Formazione e l’Italia agli EuroSkills. Ho affrontato la gara con impegno e curiosità e questa esperienza mi ha permesso di crescere e di confrontarmi con colleghi provenienti da tutta Europa” – ha dichiarato Aleksandar al termine della competizione.

Soddisfazione e orgoglio anche da parte del team Apro: "La partecipazione di Aleks è il frutto di un percorso di formazione intenso, arricchito dal lavoro della nostra insegnante di grafica Alice Bottino e dall’expert Matteo Agarla. La medaglia è un riconoscimento al talento di Aleks, ma anche alla qualità della nostra offerta formativa” – sottolinea Alessia Perusi, responsabile del settore grafico di Apro.

La Medaglia di Eccellenza per Aleksandar è un successo personale straordinario, che corona il suo percorso di studio e premia l’impegno, la passione e la dedizione che ha dimostrato in questi anni.

A lui vanno i complimenti di tutta Apro Formazione, orgogliosa del suo traguardo e del proprio ruolo di istituto di formazione all’avanguardia, capace di accompagnare i giovani verso l’eccellenza e di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro.