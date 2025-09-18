AVS Cuneo: fermare il genocidio del popolo palestinese, venerdì in piazza al fianco della Cgil

Riceviamo e pubblichiamo

AVS provincia di Cuneo: fermare il genocidio del popolo palestinese. Governo sempre più complice del criminale Netanyahu.

In piazza venerdì 19 settembre al fianco della Cgil. L’attacco finale dell’esercito israeliano a Gaza City disegna in modo ancora più chiaro la strategia criminale del governo Netanyahu. Fermare ora il genocidio riconosciuto anche dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, la pulizia etnica e il piano di deportazione dovrebbe essere l’assillo di una comunità internazionale, invece in larga parte sorda e immobile. Molti Governi, a cominciare dal nostro, si rendono ogni ora più complici di fronte a questo orrore. Per questo consideriamo importante la scelta della Cgil di indire una giornata di mobilitazione nazionale e di sciopero per venerdì 19.

Noi saremo nelle piazze della Provincia di Cuneo al fianco del sindacato, come abbiamo fatto e faremo in ogni occasione di mobilitazione.