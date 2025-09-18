 / Attualità

Attualità | 18 settembre 2025, 10:19

Ceresole d'Alba: consegnati 1.140 euro raccolti con la scatolata benefica

La somma donata da Pro Loco e cittadini all'associazione "Regala un Sorriso Piemonte" sarà destinata all'acquisto di macchinari per il Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Alba-Bra

L'incontro al Comune di Ceresole d'Alba con Franceschini Carmelo e Pizzonia Enzo alla presenza del Consigliere Regionale Daniele Sobrero

Ieri, mercoledì 17 settembre, ha avuto luogo l'incontro al Comune di Ceresole d'Alba con i rappresentanti dell’Associazione “REGALA UN SORRISO PIEMONTE ODV” Franceschini Carmelo e Pizzonia Enzo alla presenza del Consigliere Regionale Daniele Sobrero, per la consegna della somma realizzata con la scatolata benefica svolta durante la festa di Ceresole d’Alba.

Il ringraziamento del Comune alla Pro Loco per la donazione che ammonta a €1140,00, e a tutti i partecipanti alla scatolata; la somma sarà destinata al Dipartimento Materno Infantile Ospedale Alba/Bra, per acquistare macchinari per i più fragili.

cs

