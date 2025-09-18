"Coltivare il benessere": natura e movimento per la qualità della vita nelle RSA

Un pomeriggio dedicato al benessere, alla cura di sé e alla forza delle relazioni: venerdì 26 settembre 2025 alle ore 15, presso la RSA Ottolenghi di Alba (C.so Asti 3), si terrà l’incontro pubblico di chiusura del progetto Coltivare il benessere.

L’iniziativa è nata dall'idea di integrare nelle attività degli ospiti gli spazi verdi delle due strutture, che dispongono di un grande giardino l'una e di un orto l'altra: gli ospiti della RSA Ottolenghi di Alba e della Residenza De Maria di Neive sono così stati coinvolti in attività innovative e inclusive in natura, utilizzando tecniche di Mindfulness, DanzaMovimentoTerapia e Ortoterapia, strumenti capaci di migliorare la qualità della vita e favorire la socialità.

Durante l’incontro di chiusura sono invitate anche le famiglie: verranno condivisi pubblicamente i risultati raggiunti e riportate le testimonianze dei partecipanti, con l’occasione di rivedere anche alcune immagini che documentano il percorso svolto. L’appuntamento è inoltre un momento prezioso per conoscere da vicino la realtà dell’Associazione Culturale Le2impronte, promotrice del progetto, e le tante possibilità di attività e collaborazioni che essa propone sul territorio.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRC.

“Con Coltivare il benessere abbiamo voluto dimostrare come anche piccoli gesti, come prendersi cura di una piantina o lasciarsi guidare dal movimento, possano generare grandi cambiamenti nella vita delle persone – spiegano dall’Associazione Le2impronte –. È un invito a rallentare, a respirare, a coltivare benessere dentro e fuori di noi”.

Informazioni pratiche

L’incontro è aperto a tutti e non richiede prenotazione.

Luogo: RSA Ottolenghi, C.so Asti 3, Alba

Data e ora: venerdì 26 settembre 2025, ore 15.