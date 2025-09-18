Don Fruttero domenica 21 settembre saluterà la comunità di Loreto di Fossano, la settimana dopo Salmour e Sant’Antonino

Si stanno per avvicinare i momenti dei saluti comunitari da parte del sacerdote salesiano don Giuseppe Fruttero, 75 anni nativo di Fossano (frazione di San Martino), che si congederà dalle parrocchie di Salmour, Sant’Antonino e Loreto per trasferirsi, dopo cinque anni, all’Istituto salesiano di Lombriasco a celebrare le omelie alla parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine.
Verrà salutato dalla sua nuova comunità il prossimo 19 ottobre.
Il celebrante però terrà ancora le sue ultime messe nelle tre località del Fossanese.
Domenica 21 settembre alle 11 don Fruttero si congederà dalla parrocchia di Loreto, mentre sabato 27 settembre alle 18 sarà il momento di lasciare anche la sede parrocchiale di Salmour. Domenica 28, infine, un caro saluto finale ai parrocchiani di Sant’Antonino alle 9.45.