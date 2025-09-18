Suoni delle Terre del Monviso cerca giovani voci per il gran finale di dicembre

Esaurita la scorpacciata di eventi estivi, il Festival Suoni delle Terre del Monviso si prepara per il gran finale.

Il 25 ottobre I Polifonici del Marchesato ospiteranno l’Au Choeur des Collines (Lione), formazione corale francese che concerterà nella Chiesa Collegiata di Revello alle ore 21.

Ma, intanto, è partito il conto alla rovescia per la “prima” assoluta di “Bibbidi Bobbidi Boo!”, una serata (organizzata in collaborazione con la Fondazione Bertoni di Saluzzo), in programma sabato 13 dicembre nel Pala Crs di Saluzzo. In questo gran finale pre-natalizio I Polifonici e i Musici del Marchesato presenteranno le più belle sigle dei cartoni e le colonne sonore dei film di animazione che hanno fatto la storia. Un viaggio musicale nel mondo delle fiabe, della fantasia e delle emozioni senza tempo. Una produzione, per coro e orchestra, coinvolgente e adatta a tutta la famiglia.

A tal proposito, per un sempre maggiore coinvolgimento del pubblico, I Polifonici hanno in serbo alcune sorprese, e la prima è già pronta ed è rivolta a tutti i bambini e i ragazzi del saluzzese.

Di cosa si tratta? «In stretta collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, vogliamo creare un coro di voci bianche che possa eseguire, insieme ai Polifonici e ai Musici del Marchesato, un paio di brani all’interno dello spettacolo del prossimo 13 dicembre», dice il direttore artistico Enrico Miolano.

Il percorso didattico prevede 4 incontri ed è rivolto a bambine/i e ragazze/i che frequentano la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, in una fascia compresa dai 9 ai 14 anni, per un numero massimo di 25 elementi, che verranno ammessi al coro dopo una procedura di selezione (in programma nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre).

Gli incontri, in calendario nei pomeriggi di sabato 25 ottobre, sabato 8 novembre e sabato 22 novembre, prevedono lavori di: vocalità, insieme corale e alfabetizzazione musicale.

Chi volesse partecipare alla procedura di selezione, deve compilare l’apposito form, presente sulle pagine on line della Scuola Apm e sul sito di Suoni dal Monviso, o disponibile, in formato cartaceo, presso la segreteria della scuola stessa (Via Annunziata, 1B – Saluzzo, dal lunedì al venerdì con orari: 9-13 e 14.30–17) e inviarlo, via e-mail, all’indirizzo: apm@scuolaapm.it .

Le iscrizioni per la selezione scadono venerdì 3 ottobre.

Coloro che avranno manifestato la loro volontà di partecipare alla selezione, verranno contattati via e-mail entro il 7 ottobre.