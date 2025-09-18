OSS Day. Informati per una concreta opportunità lavorativa

Conosci la professione dell’Operatore Socio Sanitario?

Vorresti conoscere esattamente le competenze che richiede questa figura professionale? Quale percorso di formazione è necessario? Quali sono le opportunità di lavoro sul nostro territorio?

Un’occasione da non perdere è l’#OSS Day del 23 Settembre 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Polivalente CDT (Largo Giovanni Barale, 1 - Cuneo).

Clicca qui per compilare il modulo di iscrizione.

Grazie alla partecipazione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dell’ASL CN 1 (Enti Promotori) e di tutte le Agenzie Formative del Bacino Cuneese, autorizzate all’erogazione dei percorsi (Enti Partner), potrai avere le risposte che cerchi.

Testimonianze, ambiti professionali, opportunità, difficoltà, domande e risposte inerenti questa professione, saranno affrontate con relatori ed addetti ai lavori competenti.

Un momento di confronto e di formazione su una professione sempre più richiesta e ricca di opportunità relazionali che potrebbero interessarti e coinvolgerti.

Non perdere l’occasione, informati! Potrebbe essere il lavoro che fa per Te!

