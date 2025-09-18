A Savigliano debutta Pathos, il nuovo “festival delle emozioni”

"Non un evento da guardare, ma da vivere. Il pubblico non starà fermo: parteciperà, interagirà, lascerà un segno. Sarà un’esperienza collettiva, in cui le emozioni diventeranno cultura condivisa". Così viene annunciato “Pathos”, il nuovissimo “festival delle emozioni” completamente gratuito in programma a Savigliano il 26-27 e 28 settembre prossimi.

La prima giornata, venerdì 26, prenderà il via dalla curiosità, dalla ricerca e dalla voglia di capire il mondo. Al teatro Milanollo, alle 21, arriverà il podcaster Lorenzo Baravalle, che proporrà live “Fuga di cervelli: la storia dei ragazzi di Via Panisperna”. Baravalle ripercorrerà la storia del gruppo di giovani fisici italiani che negli anni ’30 cambiarono il destino della ricerca scientifica. Un intreccio di scoperte geniali, amicizie e scelte difficili, fino alla loro “fuga di cervelli”.

(Prenotazione necessaria, link sul sito del Comune e sui canali social di Pathos).

La seconda giornata, sabato 27, andrà in scena nel Chiostro dell’Università di via Garibaldi. Sarà un viaggio musicale in cui il tempo si dissolverà: la musica diventerà emozione che attraverserà le generazioni.

Dalle 18.30 si esibirà Simona Mana, violino contemporaneo. Dalle 21, invece, spazio al dj set di Dj Iguana The cooker. Per tutta la sera, food and beverage in piazza Turletti.

La chiusura di Pathos Festival, domenica 28, sarà al Chiostro del Museo Civico. Lì avverrà un viaggio attraverso il tempo, tra scienza e immaginazione, arricchito da aperitivi, musica dal vivo e proiezioni suggestive, con il Museo che aprirà le sue porte per un’esperienza unica.

Alle 17 partirà lo spettacolo immersivo “Melody on time – viaggi nel tempo”. Mentre dalle 18.30 spazio all'aperitivo soul, con l'accompagnamento musicale di Kora Vibes, sax e arpa.

"Pathos Festival – spiega l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – è un evento completamente nuovo che debutta sulla scena cittadina. Vuole mettere al centro, in modo innovativo, l'intrattenimento ed anche la riflessione. Le parole chiave sono scienza, musica, arte, teatro e parola: ogni linguaggio può diventare un ponte tra generazioni ed un'occasione per fermarsi, sentire e riflettere. Ci auguriamo che Pathos possa diventare un appuntamento fisso nel panorama degli eventi saviglianesi".

