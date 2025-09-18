Summer School Cespec: questa sera, giovedì 18 settembre, dibattito su amore e violenza nell'era digitale

È il giorno del secondo incontro pubblico serale alla Summer School del Cespec. Alle 21, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1), è in programma l’appuntamento dal titolo “Amore e violenza nell’era digitale. Nuove forme di legame, nuove forme di abuso”, alla presenza di Francesco Striano (Università di Torino) autore del libro “Violenza virtuale. Vita digitale e dolore reale” e Annalisa Ambrosio (Scuola Holden, Torino) autrice del libro “L'amore è cambiato. L’era post-romantica” in dialogo tra loro moderati da Sara Fontanelli (Università di Torino / Università Complutense di Madrid). La Summer School prosegue a Cuneo fino a sabato 20 settembre. La partecipazione agli incontri è libera e vale come attività di formazione per i docenti. Il programma completo della Summer 2025 è disponibile sul sito Internet www.cespec.it e sulla pagina Facebook, dove saranno pubblicate le relazioni di tutte le sessioni.