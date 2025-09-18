Torna il Micro Festival Milton: "Resistenze" porta ad Alba le voci dal mondo

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, che ha portato ad Alba nomi di richiamo internazionale come Marzio Mian, Giulia Siviero e Domenico Quirico, torna il MFM – Micro Festival Milton con la sua seconda edizione intitolata "Resistenze".

Il festival, nato dalla volontà della libreria Milton di portare nella cittadina uno spaccato del mondo attraverso le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi l'Altrove, quest'anno si concentra sul tema della resistenza. Una scelta che guarda sia all'attualità del momento storico sia all'essenza stessa della libreria che, fin dal nome, rimanda a Beppe Fenoglio, alla Resistenza e alla Letteratura. Proprio una citazione dello scrittore-partigiano accompagnerà moralmente il festival.

Il sottotitolo richiama l'urgenza di volgere lo sguardo verso i popoli che ancora resistono: la parola infatti, dall'arabo, indica la volontà di sopravvivere in un ambiente avverso. Durante tutti gli eventi sarà presente un contenitore per raccogliere offerte destinate in parte al sostegno del festival e in parte ad associazioni che portano aiuti concreti a persone in territori di guerra.

Il programma degli incontri

Il festival si è aperto venerdì 12 settembre con la storica di rilievo nazionale Chiara Colombini, da quest'anno consigliera del Centro Studi Fenoglio, presso il Piccolo Ristoro de I Malpensanti. La collaborazione con il Centro Studi e l'Anpi di Alba Bra sottolinea il legame profondo con il territorio e i suoi valori.

Sabato 20 settembre alle 18:30 nel cortiletto della libreria sarà la volta di Francesco Battistini, inviato speciale del Corriere della Sera, che presenterà "Jerusalem Suite" (Neri Pozza). Il libro racconta la storia dello storico hotel American Colony di Gerusalemme, da sempre luogo di neutralità e dialogo fra cristiani, ebrei e musulmani sulla prima linea del conflitto arabo-israeliano.

Venerdì 26 settembre, sempre alle 18:30 nel cortiletto della libreria, Giuseppe Quaranta con "La Sindrome di Raebenson" (Atlantide) e Nicola Neri con "Non commettere infinito" (Miraggi edizioni), moderati da Lara Martini, affronteranno il tema del limite e delle barriere della psiche umana.

Il festival è realizzato con il sostegno di Banca d'Alba e in collaborazione con il Piccolo Ristoro de I Malpensanti, l'Associazione culturale Alec e lo spazio Dom. Le grafiche sono di Francesca Pionzo.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.