Viaggio nelle Memorie della Terra chiude la rassegna "Sui Sentieri di La Morra"

Si chiude domenica 28 settembre 2025 la rassegna “Sui Sentieri di La Morra”, che per tutta la stagione ha accompagnato numerosi partecipanti alla scoperta delle colline UNESCO con camminate a tema. L’ultimo appuntamento sarà dedicato alla geologia, elemento che plasma il paesaggio delle Langhe e ne influenza profondamente la produzione vitivinicola.

In collaborazione con la Cantina Comunale di La Morra, guiderà il percorso il naturalista e divulgatore Edmondo Bonelli, apprezzato per la sua profonda conoscenza del territorio. La passeggiata sarà arricchita dalla traduzione in inglese curata da Serena Allaria, per permettere anche ai visitatori stranieri di vivere l’esperienza.

La camminata si svolgerà dalle ore 15:30 alle 18:00 circa, con conclusione presso la Cantina Comunale e un piccolo rinfresco. La partecipazione prevede un contributo di 10 € a persona (gratuita per i bambini fino a 12 anni). Prenotazione obbligatoria: info@visitlamorra.it – 0173 209664 – 333 2060148 (WhatsApp).