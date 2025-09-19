Un'ambulanza veterinaria anche a Cuneo: presentata interpellanza in Consiglio comunale

"Un servizio di ambulanza veterinaria per animali incidentati".
È la richiesta contenuta nell'interpellanza presentata dalla consigliera di Centro per Cuneo - Lista Civica Flavia Barbano, per dotare la città di un servizio già presente in altre realtà come Torino, Varese, Asti, Novara e Vercelli. Comuni nei quali, chiamando le forze dell'ordine, si può essere messi in contatto con le associazioni ambientaliste che organizzano l'intervento.
"Già in passato mi ero fatta portavoce di una situazione simile, avendo evidenziato una mancanza in questo ambito, come confermato da tanti cittadini" - sottolinea Barbano attraverso la sua interpellanza.
Nella proposta indirizzata alla giunta comunale cuneese viene suggerito un "supporto di cittadini, ditte, associazioni a tutela degli animali, fruitori, per un intervento di primo soccorso comprensivo di trasporto alla più vicina struttura veterinara disponibile".