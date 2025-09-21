Bonus Vesta, Sacchetto (Fdi): è stato un successo, lo certifica la velocità con cui sono andati esauriti i fondi

Nelle scorse ore è andato esaurito in poche decine di minuti il voucher Vesta, con il sistema del click day sono risultate beneficiarie dei 10 milioni di euro messi a disposizione dall’assessorato regionale alle politiche sociali retto da Maurizio Marrone (FDI) circa 10.000 famiglie.

Vesta è il sostegno integrativo della Regione Piemonte che favorisce l’accesso ai servizi per l’infanzia delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni e con ISEE fino a 40.000 euro. Quasi il 90% delle beneficiarie hanno cittadinanza italiana, circa l’8% europea e circa il 2% provengono da Paesi extra-UE.

“La soddisfazione è grande per l’ottimo riscontro ottenuto dal primo Click Day per l’accesso al voucher Vesta – sottolinea il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto - una misura ideata e realizzata dall’Assessore Marrone e fortemente voluta da Fratelli d’Italia, pensata anche per il ceto medio, le sinistre speravano in un fallimento di partecipazione e del sistema informatico e ora lamentano una carenza di risorse, invece si è registrata una domanda straordinaria che conferma come la strada intrapresa da Marrone sia quella giusta, semmai sarà necessario lavorare per implementare le risorse in futuro, ma questo è sintomo della bontà dell’operazione, in questi casi è sempre necessario dotarsi di criteri ed il click day è quello che garantisce la maggiore velocità di conclusione delle operazioni. Le famiglie piemontesi hanno risposto in massa e ben 10.000 nuclei sono riusciti a ottenere il finanziamento, oltretutto sarà molto semplice la rendicontazione che genererà una veloce erogazione delle risorse, tutti elementi non trascurabili, Fratelli d’Italia mette al centro la natalità e la famiglia in un momento storico particolare con l’obiettivo di ampliare la platea di beneficiari”.





