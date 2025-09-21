A Fossano l’ultimo saluto a Claudia Curti

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore anche da Dronero e Roccabruna, dov’era molto conosciuta e dove aveva abitato fino ad alcuni anni fa, per Claudia Curti, deceduta in seguito ad una lunga malattia.



Di 79 anni, moglie di Angelo Prandi, titolare della “Prandi Caminetti”, nella ditta si era occupata per molti anni della parte contabile, aiutando il marito nella gestione dell’attività.



Tante erano le passioni della donna: amante dei fiori, curava in ogni dettaglio il suo giardino; amava poi la lettura, i viaggi più di tutto e l’incontro vero con le persone.



“Sapeva distinguersi - la ricorda con affetto un'amica - Claudia era una donna caparbia, estremamente intelligente ed ironica. Il suo tocco irrinunciabile, stile ed affascinante personalità? Senza dubbio quei suoi capelli rossi!”



Resterà nel cuore del marito Angelo, dei fratelli Bruna con Enrico, Dino con Assunta, Piera con Mino. I funerali avranno luogo domani, lunedì 22 settembre, alle ore 15:30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Salice a Fossano. Qui questa sera, alle ore 18, ci sarà una veglia di preghiera.



