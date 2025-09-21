 / Eventi

Eventi | 21 settembre 2025

Motori e inclusività: Fossano ospita la prima edizione del “MotorMons 2025” al via il 28 settembre

Piazza Diaz ospiterà due show che abbineranno acrobazie motoristiche e “mototerapia” con i ragazzi dell’Istituto Monsignor Signori e Divina Provvidenza, grazie alla Fondazione Vanni Oddera

Dopo l’esperimento riuscito del duo “Motofestival” – “Sport in piazza” dello scorso 14 settembre, è in programma a Fossano un’altra “prima”, con la Città che offrirà non una solita manifestazione motoristica. 

Si tratterà infatti di due show di freestyle e motocross, abbinati all’inclusività, che si terranno domenica 28 settembre, in piazza Diaz, alle 14.30 e 16.30.  

Rientreranno nel quadro del “MotorMons 2025", un evento di “mototerapia” organizzato dal “Mons”, Istituto Monsignor Signori e Divina Provvidenza di Fossano associazione che opera a sostegno delle persone disabili. 

Sarà una novità assoluta per Fossano, che collegherà il mondo delle moto al coinvolgimento delle persone diversamente abili.

Nei due show saranno previste acrobazie mozzafiato e inclusione ed emozioni del motorsport anche per disabili, bambini e persone in condizioni di fragilità, grazie alla partecipazione di Vanni Oddera e della sua Fondazione dedicata appunto alla mototerapia.
 

Cristiano Sabre

