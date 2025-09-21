 / Curiosità

Curiosità | 21 settembre 2025, 18:29

Davide Peretti e Danilo Francesco Parola insieme al traguardo del Tor des Geants in 123 ore

Di Centallo e di Dronero, hanno corso insieme per tutta la gara

Il centallese Davide Peretti e il dronerese Danilo Francesco Parola hanno concluso il Tor des Geants 330 in un tempo di  123 ore. 

I due ultra runner hanno affrontato il lungo viaggio insieme, perché è questo il Tor: non una semplice gara, ma un'esperienza fatta di fatica, notti insonne, dolori, adrenalina, pianti e sorrisi. 

Sul posto e da casa, amici e parenti si sono prodigati per far sì che quello che solouna settimana fa era solo un sogno, diventasse realtà. 

Complimenti ai due Giganti e a tutta la crew Peretti-Parola. 

