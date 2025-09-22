Quando la sanità funziona: il grazie di una famiglia all'ospedale di Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimo Direttore,

Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a seguito del parto d’urgenza avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre presso l’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

In un periodo storico in cui le critiche sembrano più facili da esprimere, riteniamo invece giusto riconoscere e sottolineare la professionalità e l’umanità che ci hanno permesso di continuare il nostro cammino familiare in quattro.

Il nostro sentito ringraziamento va agli operatori del NUE per la tempestività nella risposta, all’equipaggio dell’ambulanza — dall’autista all’infermiere — e a tutto il personale dei reparti di Ostetricia e Pediatria, che abbiamo “movimentato” in un apparentemente tranquillo lunedì sera.

Un grazie speciale anche alle infermiere del Nido, al reparto di Terapia Intensiva e a tutti coloro che sono stati vicini alla mamma, contribuendo con competenza e sensibilità a permettere la nascita di Anita.

Ci dispiace non poter ricordare i nomi di tutti, ma non possiamo non riconoscere la dedizione di ciascuno.

Un semplice 'grazie' forse non basta, ma ci sembra doveroso: perché, sebbene si tratti del loro lavoro, la vera differenza la fa il modo in cui viene svolto. E con noi siete stati tutto ciò di cui avevamo bisogno.

Con riconoscenza e affetto,

Anita, Cesare, Roberta e Luca