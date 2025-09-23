A Pontechianale e Bellino un nuovo agente di Polizia Locale

I comuni di Bellino e Pontechianale hanno sottoscritto una convenzione per l’utilizzo di un agente municipale che presterà servizio nei due comune dell’alta valle Varaita lavorando in percentuale uguale tra gli stessi.

Il primo settembre ha così preso servizio l’agente Rachele Vasserot, arrivata seconda in graduatoria al concorso pubblico indetto dal Comune di Brossasco al quale Bellino e Pontechianale hanno hanno deciso di attingere.

Con la sottoscrizione della convenzione è stata avviata una proficua collaborazione tra i comuni sottoscrittori, che metterà così fine alle criticità dovute all’assenza di un agente di Polizia Locale. La presenza sui territori di Bellino e Pontechianale dell’agente Rachele Vasserot fornirà quindi un presidio stabile in materia di Polizia amministrativa, giudiziaria e stradale con funzioni di vigilanza sul Codice della Strada in proprio e in collaborazione con le altre forze di Polizia.