Attualità | 23 settembre 2025, 10:29

Carrù incorona la nuova Reginetta dell’Uva 2025: è Federica Usala

La 21enne di Clavesana si è diplomata l’Istituto Alberghiero di Mondovì e lavora in una pasticceria a Monchiero

Federica Usala, 21 anni

Carrù ha la sua nuova reginetta. A indossare la corona della "Sagra dell'Uva" 2025 è stata Federica Usala, 21 anni, originaria di Clavesana. 

La giovane è stata eletta al termine della tradizionale serata che accompagna la storica manifestazione carrucese, tra applausi e grande partecipazione di pubblico sotto l'ala Borsarelli. A sfilare con lei, nella serata di sabato 20 settembre, le damigelle Nicole Bonino (Carrù) e Alessia Sciolla (Bastia).

Federica, che ha frequentato l’Istituto Alberghiero di Mondovì, lavora in una pasticceria a Monchiero. Appassionata di viaggi, ha già avuto diverse esperienze in giro per l’Italia e all’estero, unendo il lavoro al desiderio di conoscere nuove culture. Nel cassetto custodisce un sogno preciso: aprire una propria pasticceria, valorizzando i prodotti di nicchia che rendono unico il territorio.

Arianna Pronestì

