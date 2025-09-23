In corso il recupero del camion cisterna rovesciato a Riva di Bra. Entro fine mattinata prevista la riapertura della provinciale

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del camion cisterna adibito al trasporto di gas che nella mattinata di ieri (lunedì 22 settembre) è finito fuori strada mentre percorreva la Provinciale 48 in frazione Riva di Bra.

Dal momento dell’incidente la tratta è rimasta chiusa alla circolazione. Nella giornata di ieri tecnici della ditta locale proprietaria del mezzo hanno provveduto, sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco, a scaricare tutto il gas che era trasportato all’Interno della cisterna.

I tecnici del nucleo regionale avanzato Nbcr dei Vigili del Fuoco (l'acronimo sta per Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) hanno poi provveduto a far bruciare il gas avanzato, di modo da consentire che le operazioni di recupero del mezzo pesante possano avvenire in totale sicurezza.

La strada dovrebbe poter essere riaperta entro la fine della mattinata.