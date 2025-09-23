Nel centro storico di Cuneo tornano "Living room" e "Connecting worlds"

Per l’edizione di LIVING ROOM 2025, gli artisti in residenza - Ruth Beraha, Laura Pugno, Micol Roubini ed Eugenio Tibaldi - hanno intrapreso un percorso di scoperta e di confronto con le comunità e lə giovani che vivono nelle Valli Stura, Grana e Varaita, arrivando fino alla Valle Roya, in Francia.

Le opere, realizzate a seguito delle esperienze, sono esposte in quattro luoghi fulcro del centro storico di il Museo Diocesano, il Conservatorio G.F. Ghedini, il Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco e il Teatro Toselli.

Connecting Worlds, invece, prendere forma nello spazio pubblico, a diretto contatto con le persone, all’interno della tenda Ferrino 1870, allestita in Largo Audiffredi.

Per l'edizione di quest'anno, le opere di Ludwig Berger, Sibylle Duboc, Micaela Piñero, Laura Pugno, insieme ai contributi delle ricercatrici di Eurach Research di Bolzano, invitano a riconoscerci come alleati nel riequilibrio delle relazioni con il mondo naturale.

Durante i giorni di apertura dell'evento, il team del Parco fluviale Gesso e Stura porta in Largo Audiffredi f’Orma va in città, offrendo la possibilità di compiere un'esperienza sensoriale a piedi nudi. Un'attività per tutti, che consentirà di vivere un momento di riconnessione con la natura, provare equilibrio e benessere psicofisico, a diretto contatto con i materiali naturali che compongono gli ambienti fluviali.



CONNECTING WORLDS è visitabile nei seguenti orari:

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 10.00 alle 21.00.

Ingresso gratuito

LIVING ROOM è visitabile nei seguenti orari:

venerdì 3 ottobre dalle 17.00 alle 19.30

sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 15.30 alle 19.30.

Visite guidate gratuite con partenza ogni mezz’ora dal Museo Diocesano, Contrada Mondovì, 15.