 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 settembre 2025, 09:55

Priola, il paese delle fiabe che si arricchisce con una nuova opera di Giovanni Botta

Dopo la realizzazione de "Il Piccolo Principe", nuovi personaggi animano il muro della piazzetta adiacente alla statale 28

Il sindaco Laura Canavese con il muro delle fiabe

Il sindaco Laura Canavese con il muro delle fiabe

Cappuccetto Rosso pronta ad attraversare il bosco, il Gatto con gli Stivali  che osserva dal muretto, Alice e Pinocchio, Hansel e Gretel timidi dietro a un albero, il Pifferaio magico con i suoi topini e Pollicino, ma anche lo Stregatto e il Lupo.

Sono questi i nuovi personaggi che, da alcuni giorni, animano il borgo di Priola, paese della Val Tanaro che da sempre, con attività e iniziative, fa rivivere celebri favole e fiabe. 

Dopo la realizzazione de "Il Piccolo Principe" (leggi qui), l'artista braidese Giovanni Botta è stato chiamato per realizzare una nuova e colorata opera: un murales delle fiabe.

"Alla piazzetta di nuova realizzazione, adiacente alla statale 28 - spiega il sindaco, Laura Canavese - , mancava un po' di personalità e visto che ormai il filone delle favoleci appartiene, abbiamo ricavato questo angolo di magia per coloro che vorranno fermarsi a scattare una foto con i nostri personaggi fiabeschi. Con questo dettaglio riteniamo di aver contribuito a realizzare un nuovo spazio accogliente per tutta la comunità e per chiunque deciderà di passare a scoprirlo! 

Un grande grazie al nostro artista di fiducia Giovanni Botta che, dopo aver abbellito l'ingresso del palazzo comunale, in poco tempo è riuscito a creare in paese un angolo magico!".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium