Priola, il paese delle fiabe che si arricchisce con una nuova opera di Giovanni Botta

Cappuccetto Rosso pronta ad attraversare il bosco, il Gatto con gli Stivali che osserva dal muretto, Alice e Pinocchio, Hansel e Gretel timidi dietro a un albero, il Pifferaio magico con i suoi topini e Pollicino, ma anche lo Stregatto e il Lupo.

Sono questi i nuovi personaggi che, da alcuni giorni, animano il borgo di Priola, paese della Val Tanaro che da sempre, con attività e iniziative, fa rivivere celebri favole e fiabe.

Dopo la realizzazione de "Il Piccolo Principe" (leggi qui), l'artista braidese Giovanni Botta è stato chiamato per realizzare una nuova e colorata opera: un murales delle fiabe.

"Alla piazzetta di nuova realizzazione, adiacente alla statale 28 - spiega il sindaco, Laura Canavese - , mancava un po' di personalità e visto che ormai il filone delle favoleci appartiene, abbiamo ricavato questo angolo di magia per coloro che vorranno fermarsi a scattare una foto con i nostri personaggi fiabeschi. Con questo dettaglio riteniamo di aver contribuito a realizzare un nuovo spazio accogliente per tutta la comunità e per chiunque deciderà di passare a scoprirlo!

Un grande grazie al nostro artista di fiducia Giovanni Botta che, dopo aver abbellito l'ingresso del palazzo comunale, in poco tempo è riuscito a creare in paese un angolo magico!".