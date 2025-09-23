Vicoforte ospita il Convegno Nazionale dei Farmacisti Volontari in Protezione Civile

L’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile Cuneo ODV organizza, con il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo, di Federfarma, Fondazione ENPAF, UTIFAR, Fondazione Banco Farmaceutico e Fondazione Cannavò, il IX Convegno Nazionale dei Farmacisti Volontari in Protezione Civile, che si terrà dal 26 al 28 settembre 2025 presso il suggestivo Santuario di Vicoforte.

L’evento, che prevede la partecipazione di circa 150 farmacisti volontari provenienti da tutta Italia, sarà un’occasione di confronto, formazione e aggiornamento professionale sui temi della protezione civile e del ruolo del farmacista nei contesti di emergenza.

Programma

Venerdì 26 settembre: accoglienza dei partecipanti e serata conviviale con musica presso il Chiostro del Monastero.

Sabato 27 settembre: giornata centrale con l’apertura ufficiale del Convegno, sessioni di approfondimento su emergenze sanitarie, missioni internazionali e attività sociali, testimonianze e cultura. Il pomeriggio sarà dedicato anche all’Assemblea nazionale dell’Associazione. In serata è prevista la tradizionale Cena di Gala.

Domenica 28 settembre: chiusura con la salita alla cupola del Santuario e, nel pomeriggio, una visita al Museo Egizio di Torino, con un percorso dedicato alla medicina e alla farmacopea nell’antico Egitto.

Un evento di formazione e solidarietà

"Il Convegno - spiegano i promotori - vuole mettere al centro il ruolo del farmacista volontario come figura di prossimità e supporto alla popolazione nei momenti di crisi, emergenza e fragilità. Saranno trattati temi cruciali come: il contributo del farmacista volontario nelle emergenze sanitarie, la logistica e la ridistribuzione dei farmaci, l’esperienza internazionale dei progetti di cooperazione, la storia e la cultura della professione farmaceutica".

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di numerose realtà del mondo farmaceutico e della cooperazione, tra cui Unifarma, EG Stada, Teva, Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Cuneo, Fondazione Enpaf, FarmaUniti, Banca d’Alba, Utifar, Federfarma Servizi e Bioelite.