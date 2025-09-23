Ampia e sentita partecipazione alla seconda edizione de “Il territorio si racconta” a Cuneo

Venerdì 19 settembre al Vescovado Nuovo di Cuneo ha preso il via la seconda edizione de Il territorio si racconta, con una giornata che ha registrato un’ampia e sentita partecipazione di pubblico.

La conferenza stampa di presentazione del progetto culturale (1–5 ottobre) ha visto la presenza del Vescovo Giuseppe Cavallotto, del vicario Carlo Vallati, della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dell’Assessora alla Cultura Cristina Clerico, del consigliere della Fondazione CRC Carlo Fedeli e di numerosi rappresentanti del mondo culturale e associativo. Un momento di dialogo ricco e partecipato, che ha sottolineato l’importanza di una rassegna capace di intrecciare arte, memoria, narrazione e cittadinanza.

A seguire, l’inaugurazione della mostra “Il Sacro” di Bernard Damiano, a cura di Enrico Perotto, ha riscosso un forte interesse: un percorso espositivo intenso ed emozionante che, nel centenario della nascita dell’artista, GrandArte propone in una selezione di opere pittoriche e scultoree dedicate ai temi della spiritualità, tra maternità, passione, morte e redenzione.

La giornata di sabato 20 settembre ha confermato il coinvolgimento del pubblico con il convegno, ospitato nell’Aula Magna del Vescovado Nuovo, “Ad maiorem Dei gloriam: Gesuiti tra musica e arte”, un approfondimento sul mondo dei Gesuiti, con particolare riferimento al contesto cuneese e al legame con il mondo delle arti, curato da Laura Marino del MAB Diocesi Cuneo-Fossano e da Modulazioni. Tra i relatori intervenuti: Francesco Failla, direttore della biblioteca diocesana di Caltagirone ha trattato il tema I Gesuiti in Cina in dialogo con Giovanni Demaria; Walter Canavesio, già funzionario del Ministero della Cultura ha parlato de Il teatro delle meraviglie: Andrea Pozzo a Mondovì e don Gianmichele Gazzola, referente diocesano MAB, ha guidato la visita alla chiesa di Santa Maria della Pieve. La giornata si è conclusa con il concerto serale “Virgen Morenita” dell’ensemble Voz Latina nella chiesa di San Sebastiano, in collaborazione con Modulazioni, introdotto nel pomeriggio da Maximiliano Banõs in dialogo con Alessandro Baudino, direttore artistico del Festival Modulazioni. Su Domenico Zipoli, musico gesuita tra Europa e America Latina hanno dialogato Gabriele Giacomelli, direttore artistico del Festival Zipoli di Prato e don Ezio Mandrile dell’Istituto diocesano di Musica Sacra di Cuneo-Fossano. Tutti gli appuntamenti hanno riscosso grande interesse e partecipazione.





Prossimi appuntamenti da non perdere



La rassegna prosegue con nuove occasioni di incontro e scoperta:

con la proiezione Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 al Cinema Lanteri de L’ombra del Gigante di Alberto Bellavia, un viaggio nella storia della Ferrania, l’industria della Val Bormida che ha reso grande il cinema italiano, restituendo voce e dignità alla “gente al buio” (ingresso € 5,00);

con il Concerto d’organo in Duomo, Lunedì 29 settembre, ore 21.00: il quartetto di ottoni CanaveisanBrass, guidato da Ercole Ceretta (Orchestra Sinfonica Nazionale Rai), si esibisce accompagnato all’organo da Luca Benedicti (ingresso è libero);

con la proiezione Mercoledì 1 ottobre, ore 21.00 al Cinema Lanteri di Onde di Terra di Andrea Icardi, la storia di Fulvia e Amedeo tra Calabria e Langhe negli anni ’70: un affresco poetico e autentico di un territorio in trasformazione (ingresso € 5,00).

La rassegna prosegue fino al 9 ottobre, con proiezioni, concerti, laboratori espressivi e incontri con gli autori tra cui saranno presenti: Orso Tosco, Vincenzo Carrozza, Franco Faggiani, Andrea Garnero, Elsa Fornero, Beatrice del Bo, Fabio Geda, Matteo Saudino.

Il territorio si racconta, dall’1 al 5 ottobre, (con eventi collaterali dal 19 settembre al 9 ottobre) è una rassegna di eventi che si svolgeranno in diversi luoghi di Cuneo. Il festival è organizzato e promosso da Diocesi di Cuneo e Fossano, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Settimanale La Guida, Libreria Stella Maris, Fondazione CRC, Cinema Lanteri, Primalpe, GrandArte, Festival del Libro Medievale e Antico di Saluzzo e Bottega di Storie e di Parole.