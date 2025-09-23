Il maestro Walter Gatti in un concerto itinerante per organo in due chiese storiche di Busca

Nell’ambito della XXI rassegna internazionale di concerti Musicaè organizzata a Busca dall’associazione Amici della Musica di Busca, venerdì 26 settembre, alle 21, si terrà un concerto d’organo con protagonista il maestro Walter Gatti.

L’evento avrà luogo in due chiese storiche del centro di Busca: la Confraternita della Santissima Annunziata, (detta La Bianca), e la Confraternita della Santissima Trinità, (detta La Rossa), che ospitano due organi di pregio, rispettivamente un Vittino del 1869 e un Serassi del 1840, due famiglie organare fra le più rinomate tra Settecento e Ottocento, la prima di Centallo la seconda di Bergamo.

La serata prevede per entrambe le location una introduzione sul valore architettonico della chiesa a cura dello studioso Bruno Raspini e una breve spiegazione sull’organo a cura del maestro Walter Gatti.

Alle 21 sarà ‘La Bianca’ ad accogliere il pubblico per dare il via al concerto; a seguire, una breve passeggiata condurrà i convenuti a ‘La Rossa’ per la seconda parte della performance.

“Il maestro Gatti – spiega Antonello Lerda, presidente dell’associazione Amici della Musica – ha messo a punto un programma che esalta le peculiarità dei due strumenti, con un forte impatto ma fruibile da tutti. Il pubblico potrà così percepire l’influsso dell’opera sullo strumento sacro, senza che venga meno il rispetto per il luogo. Un ringraziamento particolare va al parroco don Roberto e ai massari delle due confraternite per l’ospitalità”.

Il maestro Walter Gatti laureato in discipline musicali con specializzazioni in Clavicembalo, Organo e Musica corale, ha studiato presso i Conservatori “A. Vivaldi” di Alessandria e “G. Verdi” di Torino. Si è perfezionato con maestri di fama internazionale e ha ottenuto riconoscimenti in composizione, organo e clavicembalo.

Dal 1988 Gatti svolge regolare attività concertistica in tutta Europa, suonando per importanti festival e tribunali musicali, e ha composto opere per coro, organo, pianoforte e altri organici, pubblicate in Italia, Germania e Svizzera.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 339-6013250.

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino a esaurimento posti.

La prenotazione garantisce ingresso gratuito e posto assegnato dall’organizzazione. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CRSaluzzo, Banca di Caraglio, Bim Valle Maira, Bim Valle Varaita, Banca CRSavigliano.