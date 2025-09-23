Presentazione del libro "Nella foresta delle nebbia" di Fabrizio Brignone alla Biblioteca di Villanova Mondovì

Sabato 27 settembre , alle 18 presso la sede della Biblioteca Comunale di Villanova Mondovì, si terrà la presentazione del libro “Nella foresta delle nebbia” edito da “Il Ciliegio” e scritto da Fabrizio Brignone, autore e giornalista. Si tratta di “Un racconto di formazione a sfondo ecologista che narra il percorso di due ragazzi, Schaft e Kruefter, ai quali se ne aggiunge poi un terzo: Schuster. I protagonisti vivono in una foresta, metafora del mondo e delle bellezze, avvolta nella nebbia, metafora a sua volta dell’inquinamento che annulla e ingrigisce esperienze ed entusiasmi. I ragazzi non intendono rassegnarsi alla situazione e per questo intraprendono un viaggio alla ricerca di spiegazioni sull’origine della nebbia. Durante il tragitto incontrano tanti personaggi: ognuno insegnerà loro qualcosa. Il viaggio si conclude nel segno della solidarietà, con una festa nella foresta”.

La serata in biblioteca è a ingresso libero.

[Fabrizio Brignone]

Fabrizio Brignone è nato a Cuneo nel 1974. È giornalista professionista dal 2001, redattore del settimanale cuneese «La Guida». Ha avuto esperienze in radio e tv locali e ha collaborato con il gruppo Il Sole 24 Ore e l’agenzia Agi. Oltre al romanzo in presentazione a Castelletto, ha scritto La Guida, il nostro stile. Un manuale di scrittura per l’informazione locale (2000), La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi (2017), il romanzo Ultimo minuto (2018) e Nascono da sole e sanno chi sei. Vasco e Ligabue nelle loro canzoni (2019).