Sanfront celebra il legame con l’Argentina attraverso musica e poesia

La chiesa di San Martino di Sanfront, giovedì 25 settembre, alle 20,45 sarà teatro di un evento di particolare importanza per la storia e l’arte.

In programma il recital “La Argentina de los Barcos” (L’Argentina delle barche) del Duo argentino Julián Ratti-Sergio Grazioli e, a seguire, il concerto del Duo dell’associazione Piemontesi nel mondo formato dai maestri Federico Ferrato (fisarmonica) e Fabio Banchio (pianoforte).

Il recital propone una suggestiva combinazione di canto e recitazione, su testi e poesie di Mario Vecchioli e dello stesso Ratti, accompagnata da immagini storiche che ripercorrono il contributo fondamentale degli emigranti piemontesi alla costruzione della moderna nazione argentina.

La serata avrà un significato particolare per Sanfront: Bernardo Francesco, il nonno di Julián Ratti, nacque proprio qui nel 1885, prima di emigrare oltreoceano.

Un legame che sarà sottolineato dalle parole del sindaco Francesco Lombardo: “La musica diventa filo invisibile che intreccia epoche e popoli. Questo appuntamento rende omaggio all’incontro tra la memoria piemontese e l’anima vibrante dell’Argentina, un legame nato dal cammino dei nostri emigranti che portarono oltre oceano canti e usanze. È un invito a custodire le radici, riconoscendo il valore di chi ha saputo costruire speranza e futuro lontano dalla propria terra”.

La serata si concluderà con il concerto del Duo dell’associazione Piemontesi nel mondo, già protagonista nel 2023 di un fortunato tour in Argentina con esibizioni a Luque, Oliva, San Miguel de Tucumán, Santa Rosa e Mendoza.

Il repertorio proporrà un intreccio tra brani della tradizione popolare piemontese e celebri successi internazionali.

L’evento è organizzato dall’associazione Piemontesi nel mondo in collaborazione con il Comune, la parrocchia di San Martino e la Pro Loco di Sanfront.



