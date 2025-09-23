 / Eventi

Eventi | 23 settembre 2025, 12:24

"Una serata con gli ingegneri": innovazione e sostenibilità al centro della quinta edizione [VIDEOINTERVISTA]

Sabato 27 settembre al Teatro Toselli di Cuneo l'Ordine degli Ingegneri esplora le nuove competenze della professione e celebra i giubilei di laurea

Innovazione e sostenibilità saranno i temi di riflessione della quinta edizione di “Una serata con gli ingegneri”, l’evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo, che si svolgerà sabato 27 settembre, a partire dalle 14:30, presso il teatro Toselli di Cuneo.

Un parterre qualificato di relatori approfondirà il mutamento della professione oggi in atto, indagando sulle nuove competenze create dalla rivoluzione tecnologica con un particolare riferimento alla tutela ambientale.

A corollario dell’incontro, un sentito momento celebrativo per festeggiare i 50 e i 60 anni di laurea degli iscritti.

A seguire l’intervista al presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo Adriano Scarzella.

redazione

